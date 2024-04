La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un termine comparativo. QUANTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In fisica il quanto (dal latino quantum che significa quantità) è la quantità elementare discreta e indivisibile di una certa grandezza. Per estensione il termine è a volte utilizzato come sinonimo di particella elementare associata a un campo di forze.L'idea del quanto fu formulata per la prima volta nel 1900 da Max Planck per risolvere il problema dello spettro del corpo nero e poi ripresa in forma più fondamentale in senso fisico nel 1905 da Albert Einstein per la descrizione dell'effetto fotoelettrico. Il concetto di quanto divenne poi elemento fondante della meccanica quantistica.

quanto m sing

aggettivo utilizzato per chiedere la quantità di qualcosa quanti anni hai

Avverbio

quanto

chiede il numero, la quantità

Pronome interrogativo

quanto

chiede il numero, la quantità

Sostantivo

quanto ( approfondimento) m (pl.: quanti)

(fisica) quantità indivisibile e discreta di una certa grandezza corpuscoli nella radiazione delle onde

Sillabazione

quàn | to

Pronuncia

IPA: /'kwanto/

Etimologia / Derivazione

dal latino quantum

Citazione

Sinonimi

che quantità, quale numero

tutto quello che

(avverbio) in qual misura, in quale quantità

in qual misura, in quale quantità come, nella misura in cui

(pronome) in che misura, in che quantità, in che numero

in che misura, in che quantità, in che numero quello che

quantità, entità

(sostantivo) somma, importo, prezzo, costo

somma, importo, prezzo, costo (diritto) quantum

Parole derivate

quantico, quantile, quantistico, quantificazione, quantomeno

Termini correlati

in quanto, quantità, quantizzare ,quantunque

Proverbi e modi di dire

in quanto

quanto a me