Comune serpente innocuo molto simile alla biscia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune serpente innocuo molto simile alla biscia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIACCO

Significato/Curiosita : Comune serpente innocuo molto simile alla biscia

Significati, vedi aspide (disambigua). l'aspide o vipera comune (vipera aspis (linnaeus, 1758) è un serpente della famiglia viperidae, diffuso in europa occidentale... Gialla del serpente. biacco, così denominato originariamente in toscana e in uso ormai anche in italiano, invece proviene da biacca, carbonato di piombo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

