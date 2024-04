La Soluzione ♚ Un pavimento che non si lucida La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un pavimento che non si lucida. MOQUETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un pavimento che non si lucida: Un tappeto è un drappo di tessuto di materiale vario, generalmente di lana o anche di seta, cotone e altre fibre vegetali e artificiali, prodotto in diverse grandezze, colori e disegni annodando, a mano o a macchina, i fili di catena con quelli di trama. Usato per ricoprire pavimenti, è generalmente di grosso spessore. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un tappeto è un drappo di tessuto di materiale vario, generalmente di lana o anche di seta, cotone e altre fibre vegetali e artificiali, prodotto in diverse grandezze, colori e disegni annodando, a mano o a macchina, i fili di catena con quelli di trama. Usato per ricoprire pavimenti, è generalmente di grosso spessore. moquette ( approfondimento) f inv (forestierismo) (architettura) rivestimento per pavimenti formato da fibre tessili aderenti al pavimento per mezzo di un collante o simili un po' di moquette ed ecco il comfort... ma molti dicono che non è igienica (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione lemma non sillababile Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con moquette; pavimento; lucida; Il pavimento fatto a tappeto; Rivestono il pavimento dell auto; Il pavimento del carro; Copre il pavimento; Vernice lucida; L ha lucida chi ha le idee chiare; Cerca altre soluzioni cruciverba

MOQUETTE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Un pavimento che non si lucida' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.