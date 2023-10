L insegnante privato d un tempo - Cruciverba

Onora gliche insegna a studenti di tutte le età in una classe nel 1951 in germania bambini ebrei con il loroa samarcanda...

L'aio o precettore o istitutore (in latino: magister o praefectus) era la persona addetta all'istruzione e all'ammaestramento dei figli di famiglie ricche e/o nobili. Istituzione oggi quasi scomparsa, quella del precettore era una figura tipica soprattutto dei tempi in cui, mancando un sistema educativo diffuso, l'istruzione dei singoli veniva attuata in privato, all'interno della famiglia.