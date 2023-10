Un gas ottenuto dal petrolio - Cruciverba

Un'alternativa naturale all'utilizzo delper la produzione di cosmetici e lubrificanti. estrazione delprodotti petroliferi, su federica.unina...

L'etano è l'unico alcano con due atomi di carbonio; è un idrocarburo alifatico, il secondo nella serie degli alcani, di formula molecolare C 2 H 6 , o anche (CH 3 ) 2 . In esso il carbonio ha stato di ossidazione -3, a differenza che nel metano (-4). Può essere considerato il dimero del radicale metile (H 3 C•); il gruppo alchilico che da esso deriva è l'etile (C 2 H 5 –).