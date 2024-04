La definizione e la soluzione di 10 lettere: Il dispregiativo che era riservato ai seguaci di Savonarola. COLLOTORTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Fiabe italiane (titolo completo Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino) è una raccolta di duecento fiabe delle varie tradizioni orali, di altrettanti luoghi e regioni d'Italia, riunite in volume da Italo Calvino e da lui stesso trascritte in italiano standard dai vari dialetti. Uscite nel 1956 per Einaudi, le Fiabe vennero pubblicate nella collana I millenni.

bigoto

bacchettone baciapile beghino bigotto collotorto paolotto santocchio

bi | gò | to

dal francese bigot

bigoteco, bigotismo, bigota