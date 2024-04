La Soluzione ♚ Le oscillazioni laterali delle imbarcazioni La definizione e la soluzione di 6 lettere: Le oscillazioni laterali delle imbarcazioni. ROLLII Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le oscillazioni laterali delle imbarcazioni: imbarcazioni per guerre e lunghe rotte commerciali, gli equipaggi iniziarono a costruirsi meccanismi che permettevano di non timonare l'imbarcazione per... Il rock and roll (letteralmente "dondola e rotola"), spesso scritto anche con la grafia rock 'n' roll o rock & roll, è un genere della popular music nato negli Stati Uniti d'America tra la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta, originato dal blues, dal bluegrass, dal country, dall'R&B, dal jazz, dal gospel e, in misura minore, dal folk. Anche se elementi di Rock 'n' Roll riecheggiano nelle registrazioni ... Altre Definizioni con rollii; oscillazioni; laterali; imbarcazioni; Le oscillazioni laterali contrapposte ai beccheggi; Oscillazioni laterali degli aerei; Lo è un tratto di fiume dove passano imbarcazioni; Vi si costruiscono imbarcazioni;

ROLLII

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Le oscillazioni laterali delle imbarcazioni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.