Un drink come il gin and tonic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un drink come il gin and tonic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LONG

Significato/Curiosita : Un drink come il gin and tonic

il gin and tonic è un cocktail a base di gin e acqua tonica. il gin tonic nacque nel 2004 da siragusa william precisamente in casa sua durante la colonizzazione... Geografia Antartide Ghiacciaio Long – ghiacciaio sull'isola Thurston Francia Long – comune francese Laos Long – comune laotiano, capoluogo del distretto omonimo

– comune laotiano, capoluogo del distretto omonimo Distretto di Long – distretto laotiano Stati Uniti d'America Contea di Long – contea dello stato della Georgia

– contea dello stato della Georgia Long – census-designated place dello stato dell'Oklahoma Thailandia Distretto di Long, distretto della Thailandia Persone Altro Long integer – in informatica "numero intero", il tipo di dato long utilizzato nella programmazione

– in informatica "numero intero", il tipo di dato long utilizzato nella programmazione Long, Long, Long – brano musicale

– brano musicale .22 Long – cartuccia a percussione anulare per pistole

– cartuccia a percussione anulare per pistole Jinafire Long – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia del drago cinese cocktail a base die acquanacque nel 2004 da siragusa william precisamente in casa sua durante la colonizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un drink come il gin and tonic : drink; come; tonic; Il ghiaccio nel drink ; Annacquato come un drink ; Gin diffuso long drink ; Accomuna energy drink e cibo per gatti; L + il ghiaccio nel drink + fa coppia con Franz; Mettere da parte come riserva; Serve come una corda; Ceste che si portano come zaini; Un divertente serial come Friends; Fungo come il porcino; Il tonic fra i long drink; Il tonic fra i drink; Può essere tonic o fizz; Gin and tonic = __ drink; _ tonic , long drink;

Cerca altre Definizioni