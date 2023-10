Il bel mondo sempre ovunque - Cruciverba

(disambigua). coordinate: 42°30'n 12°30'e / 42.5°n 12.5°e42.5; 12.5 «paese / ch'appennin parte, e 'l mar circonda et l'alpe» (francesco petrarca...

Il termine jet set è stato coniato in ambito giornalistico negli anni cinquanta per descrivere un gruppo sociale elitario e internazionale costituito da persone appartenenti a classi sociali influenti e agiate, che organizzavano e partecipavano ad attività sociali di vario tipo in tutto il mondo (rapporti mondani, incontri d'affari, o simili), anche in località difficilmente raggiungibili da persone comuni.