Asportare levare - Cruciverba

E i suoi due fedeli cavalieri, sir lancillotto e sir percival, sta perexcalibur dalla roccia, seguendo una profezia che vede artù destinato al...

La schiumarola (o mestolo forato, o mestola) è un utensile da cucina, che consiste in una sorta di ampio cucchiaio, solitamente in metallo, legno o anche plastica, che serve per togliere i residui proteici dalla superficie di salse, brodi, zuppe e così via, oppure per togliere dall'acqua bollente o dall'olio di frittura gli alimenti già cotti. Il cucchiaio è fornito di una serie di fori che consentono di scolare i liquidi, un po' come accade con la rete metallica di un colino. L'attrezzo ha inoltre manico molto lungo. La lunghezza del manico consente di non scottarsi le mani anche se si immerge il cucchiaio in liquidi estremamente caldi.