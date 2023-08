Levare l acqua dalla barca con la sàssola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Levare l acqua dalla barca con la sàssola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SGOTTARE

Significato/Curiosità : Levare l acqua dalla barca con la sàssola

Sgottare una barca è un'operazione essenziale per rimuovere l'acqua accumulata nel suo interno e mantenere la stabilità e la sicurezza durante la navigazione. La sgottola è un dispositivo costituito da un lungo tubo con un'estremità aperta e l'altra chiusa, munita di fori per far passare l'acqua. Per svuotare la barca, si posiziona la sàssola nella parte inferiore dello scafo, consentendo all'acqua di defluire all'esterno, mentre l'aria può entrare attraverso i fori. Attraverso questo semplice metodo di drenaggio, l'acqua in eccesso viene espulsa, riducendo il rischio di affondamento e garantendo una navigazione sicura e fluida.

