Albero di more - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero di more.

Soluzione 5 lettere : GELSO

Significato/Curiosita : Albero di more

Convenzioni di wikipedia. il gelso nero o moro nero (morus nigra l.) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle moracee. morus nigra è un albero longevo... Convenzioniwikipedia. il gelso nero o moro nero (morus nigra l.) è unda frutto appartenente alla famiglia delle moracee. morus nigra è unlongevo... Morus L. è un genere di piante della famiglia delle Moracee, originario dell'Asia, ma anche diffuso, allo stato naturale, in Africa e in Nord America. Comprende alberi o arbusti da frutto di taglia media, comunemente chiamati gelsi. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

