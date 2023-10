Si trasforma in pop-corn - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trasforma in pop-corn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAIS - GRANOTURCO

Significato/Curiosita : Si trasforma in pop-corn

Il pop corn. i chicchi tostati e non scoppiati vengono utilizzati come contorno (ad esempio, la cancha peruviana) o come snack (ad esempio i corn nuts... Il. i chicchi tostati e non scoppiati vengono utilizzati come contorno (ad esempio, la cancha peruviana) o come snack (ad esempio inuts... Il mais (Zea mays L., 1753 ), anche chiamato granturco o granoturco, è una pianta erbacea annuale della famiglia delle graminacee, tribù delle Maydeae: addomesticato dalle popolazioni indigene in Messico centrale in tempi preistorici circa 10.000 anni fa, è uno dei più importanti cereali, largamente coltivato sia nelle regioni tropicali sia in quelle temperate, in quest'ultimo caso a ciclo primavera-estate. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si trasforma in pop-corn : trasforma; corn; trasforma la pelle grezza in cuoio; trasforma la moglie in lady; trasforma il netto in lordo; La Diana che si trasforma in Wonder Woman; Si trasforma in roccia tramite la litificazione; Il corn che si sgranocchia; Il corn soffiato; Il cereale per il pop-corn ; I corn della colazione ing; Cereale per pop-corn ;

Cerca altre Definizioni