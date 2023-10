state cioè stato sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: state cioè stato sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : WELFARE

Significato/Curiosita : State cioe stato sociale

Omonimo, vedi lo stato sociale. lo stato sociale (in inglese: welfare state, lett. "stato del benessere") è l'insieme delle politiche sociali che proteggono... Omonimo, vedi lo. lo(in inglese: welfare, lett. "del benessere") è l'insieme delle politicheche proteggono... Il benessere (da ben – essere = "stare bene" o "esistere bene") è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, e caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona all’interno di una comunità di persone (società). Il benessere consiste quindi nel miglior equilibrio possibile tra il piano biologico, il piano psichico ed il piano sociale dell'individuo; la condizione di benessere è di natura dinamica. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

