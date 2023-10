Preoccupa i pacifisti - Cruciverba

Cina e stati uniti, il presidente gli chiede in che albergo alloggi e sidi trovargli una sistemazione in un albergo migliore, facendolo spostare...

Il riarmo tedesco (Aufrüstung ['afst]) fu una politica e una pratica di riarmo attuata dalla Germania durante il periodo tra le due guerre (1918-1939), in violazione del Trattato di Versailles che richiedeva il disarmo tedesco dopo la prima guerra mondiale per impedirle la possibilità di iniziare in futuro un'altra guerra. Il riarmo cominciò su una basi piccole, segrete e informali poco dopo la firma del trattato, ma fu apertamente e massicciamente ampliato dopo che il partito nazista salì al potere nel 1933.