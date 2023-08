Lo desiderano i pacifisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo desiderano i pacifisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DISARMO

Significato/Curiosita : Lo desiderano i pacifisti

Solo i credenti battezzati in età adulta siederanno al banchetto di dio. si impegnano a tenersi staccati dal male del mondo. sono dunque pacifisti e rifiutano... Istituto di ricerca delle nazioni unite sul disarmo ufficio per gli affari del disarmo campagna per il disarmo nucleare altri progetti wikiquote wikimedia...