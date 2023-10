È portato a menare le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È portato a menare le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : VIOLENTO

Significato/Curiosita : E portato a menare le mani

robusta, rigida e senza taglio, realizzata appositamente per menare colpi d'affondo e di punta, chiamati appunto "stoccate" dai cavalieri in armatura... robusta, rigida e senza taglio, realizzata appositamente percolpi d'affondodi punta, chiamati appunto "stoccate" dai cavalieri in armatura... Il lento violento è un genere di musica elettronica, il cui primo esponente fu Gigi D'Agostino, che ne coniò anche il nome. Il Lento Violento, avendo diverse ritmiche e tonalità, fu inizialmente creato da Daniele Mondello nell'Album "HardSlowStyle" che poi non uscì per dare spazio ai successivi brani rielaborati da Gigi D'Agostino e pubblicati nell'Album Lento Violento E Altre Storie, Lento Violento Man e Suono Libero. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

