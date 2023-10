Ha pendici fertilissime - Cruciverba

(sa), contrada, montoro e serino. sulledel monte garofanoorigine il torrente solofrana, chesorgenti perenni. le sorgenti più importanti...

L'Etna (detto anche Mongibello, Muncibbeu in siciliano) è uno stratovulcano complesso della Sicilia originatosi nel Quaternario, ed è il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica. Le sue frequenti eruzioni nel corso del tempo hanno modificato, a volte anche profondamente, il paesaggio circostante e in tante occasioni hanno costituito una minaccia per gli insediamenti abitativi nati nel tempo alle sue pendici. Il 21 giugno 2013, la XXXVII sessione del Comitato UNESCO ha inserito l'Etna nell'elenco dei beni costituenti il Patrimonio dell'umanità.