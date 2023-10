Le investiture degli eletti - Cruciverba

Con la locuzione lotta persi fa riferimento allo scontro tra papato e sacro romano impero che si protrasse dal 1073 fino al 1122, riguardante...

La locuzione latina Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus ("la rosa primigenia esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi") è una variazione dal verso I, 952 del poema in esametri De contemptu mundi di Bernardo di Cluny, da non confondere con l'omonima opera in prosa del cardinal Lotario di Segni, futuro papa Innocenzo III. Essa deve la sua fortuna a Umberto Eco, che ne ha fatto l'ultima frase del suo romanzo Il nome della rosa.