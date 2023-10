Lo è chi non sa nulla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi non sa nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : SOMARO

Significato/Curiosita : Lo e chi non sa nulla

Due sa proprio un bel nulla, ma la differenza fra noi è che lui crede di essere sapiente anche se non sa proprio un bel niente, io, almeno, so di non sapere"... Dueproprio un bel, ma la differenza fra noiche lui crede di essere sapiente anche seproprio un bel niente, io, almeno, so disapere"... L'asino (Equus africanus asinus Linnaeus, 1758), detto anche somaro, è un mammifero perissodattilo della famiglia Equidae. Deriva dall'asino selvatico africano (Equus africanus) attraverso una selezione della sottospecie nubiana (E. a. africanus). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

