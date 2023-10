Apparecchio per misurare la velocità del sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio per misurare la velocità del sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 14 lettere : EMODINAMOMETRO

Significato/Curiosita : Apparecchio per misurare la velocita del sangue

Lo sfigmomanometro (o sfigmometro, sfigmanometro o sfigmoscopio, misuratore della pressione) è un'apparecchiatura biomedicale usata per la misura della pressione arteriosa inventata alla fine dell'Ottocento, la cui unità di misura è il millimetro di mercurio (mmHg).

