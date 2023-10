La studia il biologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La studia il biologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VITA

Significato/Curiosita : La studia il biologo

"studio") è la scienza che studia la vita, ovvero i processi fisici e chimici dei fenomeni che caratterizzano i sistemi viventi, inclusa la loro biochimica, meccanismi... "studio") è la scienza chevita, ovvero i processi fisici e chimici dei fenomeni che caratterizzano i sistemi viventi, inclusaloro biochimica, meccanismi... La vita è l'insieme delle caratteristiche degli esseri viventi che manifestano processi biologici come l'omeostasi, il metabolismo, la riproduzione e l'evoluzione, laddove: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La studia il biologo : studia; biologo; studia le forze generate dalle calamite; studia gli anticorpi; Lo si dice a chi non studia ; studia le tecniche per rendere insensibili i pazienti; Materia che si studia sull atlante; Il biologo francese che scoprì il vaccino antirabbico; Il biologo in un programma di Paolo Bonolis; Uno studioso come il biologo ; Louis biologo che scoprì il vaccino antirabbico; Un Marcello celebre medico e biologo bolognese;

Cerca altre Definizioni