La Soluzione ♚ Sta fra la Terra e Giove La definizione e la soluzione di 5 lettere: Sta fra la Terra e Giove. MARTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sta fra la terra e giove: Marte è il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole; è visibile a occhio nudo ed è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre dopo Mercurio, Venere e la Terra (1,52 UA di distanza dal sole). Chiamato pianeta rosso per via del suo colore caratteristico causato dalla grande quantità di ossido di ferro che lo ricopre, Marte prende il nome dall'omonima divinità della mitologia romana e il suo simbolo astronomico è la rappresentazione stilizzata dello scudo e della lancia del dio (; Unicode: ). Pur presentando temperature medie superficiali piuttosto basse (tra -120 e -14 °C) e un'atmosfera molto rarefatta, è il pianeta più ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Marte è il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole; è visibile a occhio nudo ed è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre dopo Mercurio, Venere e la Terra (1,52 UA di distanza dal sole). Chiamato pianeta rosso per via del suo colore caratteristico causato dalla grande quantità di ossido di ferro che lo ricopre, Marte prende il nome dall'omonima divinità della mitologia romana e il suo simbolo astronomico è la rappresentazione stilizzata dello scudo e della lancia del dio (; Unicode: ). Pur presentando temperature medie superficiali piuttosto basse (tra -120 e -14 °C) e un'atmosfera molto rarefatta, è il pianeta più ... Marte ( approfondimento) m (mitologia ) dio della guerra nella mitologia greco-romana Il sangue dei nemici di Roma scorrerà in libagione a Marte! (astronomia) pianeta del sistema solare, quarto per distanza dal sole il pianeta Marte ha per gran parte materia di colore rosso Sillabazione Màr | te Pronuncia Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino Mars Parole derivate ammartaggio, ammartare, martedì, marziano Sinonimi 2: Altre Definizioni con marte; terra; giove; Era con la falce nella bandiera dell URSS; Il secondo di sette; Il pianeta tra la Terra e Giove; Terra di foche e trichechi; La rude terra dei pionieri; Lavorare la terra; I giorni sacri a Giove; Giove e famiglia;

MARTE

