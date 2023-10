Lo specialista di orecchio e naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo specialista di orecchio e naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : OTORINO

Significato/Curiosita : Lo specialista di orecchio e naso

L'otorinolaringoiatra è quindi il medico e chirurgo di riferimento per interventi riguardanti non solo la triade anatomica di orecchio, naso e laringe, ma anche... L'otorinolaringoiatraquindi il medicochirurgoriferimento per interventi riguardanti non solo la triade anatomicalaringe, ma anche... L'otorinolaringoiatria è la branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle patologie del distretto testa-collo, ossia dell'orecchio (udito ed equilibrio), del naso (respirazione e apnee del sonno) e della gola (voce e deglutizione), tra cui anche, ad esempio, il trattamento chirurgico della tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e chirurgico delle tonsille, della base del cranio, della bocca, lingua, ghiandole salivari, tumori del distretto cervicale e facciale, ecc. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

