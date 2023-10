Seta lucida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seta lucida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RASO

Distribuiti così da apparire nascosti. il suo materiale d'elezione è la seta, ma si può realizzare anche in fibre artificiali come il rayon o fibre sintetiche... Distribuiti così da apparire nascosti. il suo materiale d'elezione è la, ma si può realizzare anche in fibre artificiali come il rayon o fibre sintetiche... Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. Costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e largamente distribuiti così da apparire nascosti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Seta lucida : seta; lucida; Un surrogato della seta ; Drappo di seta decorato a fiorami; Assomiglia alla seta ; Un difetto da seta ; Organi del baco da seta ; Brillante lucida ; Appannata non lucida ; La parte della scarpa che non si lucida ; Tessuto in seta con superficie lucida e irregolare; La parte della scarpa che si lucida ;

