La Soluzione ♚ Riacquistare la salute La definizione e la soluzione di 7 lettere: Riacquistare la salute. GUARIRE Louise L. Hay (Los Angeles, 8 ottobre 1926 – Los Angeles, 30 agosto 2017) è stata una scrittrice e editrice statunitense, autrice di numerosi libri di auto-aiuto, tra i quali il celebre Puoi guarire la tua vita, pubblicato per la prima volta nel 1984 e oggi considerato uno dei testi fondamentali del pensiero positivo. Verbo Transitivo guarire (vai alla coniugazione) (medicina) prestare cure e terapie ad un malato, per riportarlo in salute il dottore sta facendo di tutto per guarire mio figlio (medicina) causare la remissione, ovvero la scomparsa, di una malattia o altra afflizione fisica (da un dato paziente, o in senso assoluto) il medico ha finalmente guarito la tosse di mio figlio

uno degli obiettivi della medicina moderna è di guarire il cancro Intransitivo guarire (vai alla coniugazione) (di malato) tornare in salute dopo una settimana mio figlio è finalmente guarito dall'influenza (di malattia o afflizione fisica) andar via, cessare di causare i propri effetti nefasti l'influenza di solito guarisce in un paio di settimane Sillabazione gua| rì | re Pronuncia IPA: /gwa'rire/ Etimologia / Derivazione dalla radice germanica *warjan Sinonimi riacquistare la salute, rimettersi, riprendersi, avarsela, scamparla, salvarsi, ristabilirsi, riaversi, rifiorire, risanarsi

(di malattia) passare, scomparire

passare, scomparire curare, sanare, risanare

(senso figurato) (da un vizio) liberare, redimere Contrari appestare, contagiare, infettare

ammalarsi, prendere la malattia

(antico) infermare Parole derivate guarigione Varianti (antico) guerire Altre Definizioni con guarire; riacquistare; salute; Riacquistare la pubblica stima; Ridare la salute; Dannosi per la salute; Salute salubrità; Cerca altre soluzioni cruciverba

GUARIRE

