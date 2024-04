La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ci si pente di averli fatti. ERRORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'errore 404, o Not Found (in italiano Non Trovato), è un codice di stato standard del protocollo HTTP. Con esso viene indicato che il client è in grado di comunicare con il server, ma che quest'ultimo non ha trovato ciò che è stato richiesto oppure è stato configurato in modo tale da non poter completare la richiesta. L'errore 404 non deve essere confuso con "server non trovato" o errori simili, dove la connessione al server non può proprio essere stabilita.

errori m pl

plurale di errore

Sillabazione

er | rò | ri

Etimologia / Derivazione

vedi errore

Citazione

Sinonimi

sbagli, falli, sviste, abbagli, malintesi, inesattezze, imprecisioni, pecche, equivoci, qui pro quo, * ( senso figurato ) cantonate, granchi

cantonate, granchi (di lingua) scorrettezze, strafalcioni, sgrammaticature, refusi, svarioni, papere

scorrettezze, strafalcioni, sgrammaticature, refusi, svarioni, papere ( letterario ) illusioni, inganni

illusioni, inganni eresie, pregiudizi

colpe, peccati, macchie, onte, vergogne, aberrazioni

Contrari