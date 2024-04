La Soluzione ♚ Non rovesciata La definizione e la soluzione di 5 lettere: Non rovesciata. RITTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non rovesciata: Uomo falena (o Mothman in inglese) è una creatura leggendaria metà uomo e metà falena che, secondo una leggenda metropolitana diffusasi negli Stati Uniti nella seconda metà del novecento, sarebbe stata avvistata nelle cittadine di Charleston, Point Pleasant, nella Virginia Occidentale e nell'Ohio fra il novembre 1966 e il dicembre 1967. I sedicenti testimoni descrivono l'apparizione come una specie di essere umano dagli occhi rossi rifrangenti, dotato di ali e di una velocità eccezionale. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Uomo falena (o Mothman in inglese) è una creatura leggendaria metà uomo e metà falena che, secondo una leggenda metropolitana diffusasi negli Stati Uniti nella seconda metà del novecento, sarebbe stata avvistata nelle cittadine di Charleston, Point Pleasant, nella Virginia Occidentale e nell'Ohio fra il novembre 1966 e il dicembre 1967. I sedicenti testimoni descrivono l'apparizione come una specie di essere umano dagli occhi rossi rifrangenti, dotato di ali e di una velocità eccezionale. stesa f sing femminile singolare di steso Voce verbale stesa participio passato femminile singolare di stendere Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi steso

(voce verbale) vedi stendere Sinonimi distesa, sdraiata, spiegata, esposta, sciorinata, appoggiata, allungata, giacente, allargata

applicata, spalmata, sparsa

messa per iscritto, scritta, buttata giú Contrari ritta, in piedi

piegata, ripiegata

tolta, detersa, ripulita

