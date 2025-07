Giacca di pelle ovina rovesciata nei cruciverba: la soluzione è Montone

Home / Soluzioni Cruciverba / Giacca di pelle ovina rovesciata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Giacca di pelle ovina rovesciata' è 'Montone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTONE

Curiosità e Significato di Montone

Hai risolto il cruciverba con Montone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Montone.

Perché la soluzione è Montone? La parola montone indica un tipo di giacca di pelle di ovino, solitamente di pecora, rivestita all’interno per garantire calore e comfort. È un capo elegante e versatile, apprezzato sia per il suo stile classico che per la durabilità. Questa giacca, spesso rovesciata o con dettagli particolari, rappresenta un'icona nel mondo della moda invernale, perfetta per chi cerca eleganza e praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non fa star più nella pelleSpiccano sulla pelle chiaraUna borraccia di pelleNemici per la pelleLa parte della giacca sotto l ascella

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Montone

Se "Giacca di pelle ovina rovesciata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A R E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STARE" STARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.