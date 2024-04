La Soluzione ♚ Non monotono La definizione e la soluzione di 5 lettere: Non monotono. VARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non monotono: Paul Frank Vario, detto Paulie (New York, 10 luglio 1914 – Fort Worth, 3 maggio 1988), è stato un mafioso statunitense di origini siciliane. Fu un membro della famiglia mafiosa Lucchese. Assunse e mantenne il ruolo di caporegime fino agli anni settanta, dopodiché si dimise. Vario era inoltre uno dei cugini di John e Steven Oddo, membri della famiglia Colombo. Gli altri membri della Famiglia Lucchese con cui Vario era in contatto erano Stefano LaSalle, Carmine Tramunti (boss) e Anthony Corallo (leader successivo). Sotto la direzione di Corallo, vi era come vice boss Salvatore "Tom Mix" Santoro, Sr. Aggettivo Significato e Curiosità su: Paul Frank Vario, detto Paulie (New York, 10 luglio 1914 – Fort Worth, 3 maggio 1988), è stato un mafioso statunitense di origini siciliane. Fu un membro della famiglia mafiosa Lucchese. Assunse e mantenne il ruolo di caporegime fino agli anni settanta, dopodiché si dimise. Vario era inoltre uno dei cugini di John e Steven Oddo, membri della famiglia Colombo. Gli altri membri della Famiglia Lucchese con cui Vario era in contatto erano Stefano LaSalle, Carmine Tramunti (boss) e Anthony Corallo (leader successivo). Sotto la direzione di Corallo, vi era come vice boss Salvatore "Tom Mix" Santoro, Sr. vario m sing di forme e modi e qualità diverse; svariato differente in sé di colori diversi, variopinto di attitudini ed energie svariate ingegno vario incostante, instabile, mutevole (al plurale) molti, diversi insieme, molteplici, più circostanze varie

viaggio per vari paesi Voce verbale prima persona singolare dell'indicativo presente di variare Sillabazione và | rio Pronuncia IPA: /'varjo/ Etimologia / Derivazione dal latino varius Sinonimi differente, disuguale, diverso, molteplice, multiforme, variato

svariato, differenziato, dissimile, dissomigliante, polimorfo

mutevole,

instabile, incostante, volubile

diverso, molteplice Contrari immutabile, invariato, monotono, uguale, uniforme

omogeneo

immutabile, invariabile

stabile, costante, saldo Parole derivate variamente, variare, varie ed eventuali, variegato, varietà, variforme, variopinto Termini correlati svariato Altre Definizioni con vario; monotono; Il colle asceso da Gesù; Una certa differenza; La meta della Via Crucis; Un monotono rumore; Terribilmente monotono; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Non monotono

VARIO

V

A

R

I

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Non monotono' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.