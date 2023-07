Cosi è una parola prolungata in modo monotono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è una parola prolungata in modo monotono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STRASCICATA

Manifestarsi anche in modo drammatico, con urla e atteggiamenti scomposti. temple grandin così descrive le sue paure: “i problemi di una persona come questa... Filastrocca o una poesia di poco valore o dei versi recitati con una cadenza strascicata. si usa il termine cantilena anche a proposito della cadenza che si assume... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Cosi è una parola prolungata in modo monotono : cosi; parola; prolungata; modo; monotono; cosi è la chioma più scura; Così è detta la classe che comanda; Così resta lo sbigottito; Così è anche detta una bassa padella in ferro; Così è anche detto il botteghino dei cinema ing; Una sillaba in parola ; parola di nuovo conio; parola accentata sull ultima sillaba; Ha l ultima parola sulla partita di tennis; Si risolve indovinando una parola ; Angoscia prolungata ; prolungata immersione in acqua della biancheria da lavare; Elogiare in modo smisurato; Un modo gergale di intendere le sigarette; Collocati in modo da sfuggire alla vista; Un modo di servire l aragosta; In modo delicato e leggero; Ritmo monotono e sempre uguale; monotono , stucchevole; Fastidioso, monotono ; Discorso interminabile e monotono ; Il monotono andazzo d ogni giorno;

