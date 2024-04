La Soluzione ♚ Magnificenze da re La definizione e la soluzione di 5 lettere: Magnificenze da re. FASTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Magnificenze da re: Fasti – calendario che regolava la vita dei romani organizzato dai pontifex maximus Fasti – opera di Publio Ovidio Nasone Fasti consulares – nell'antica Roma cataloghi che raccolsero gli elenchi annuali delle magistrature Fasti triumphales – nell'antica Roma opera letteraria di descrizione dei trionfi o degli avvenimenti importanti Fasti sacerdotales – nell'antica Roma documento contenente la lista dei sacerdoti Fasti vindobonenses – opera annalistica riguardante il periodo della tarda Repubblica e dell'Impero romano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Fasti – calendario che regolava la vita dei romani organizzato dai pontifex maximus Fasti – opera di Publio Ovidio Nasone Fasti consulares – nell'antica Roma cataloghi che raccolsero gli elenchi annuali delle magistrature Fasti triumphales – nell'antica Roma opera letteraria di descrizione dei trionfi o degli avvenimenti importanti Fasti sacerdotales – nell'antica Roma documento contenente la lista dei sacerdoti Fasti vindobonenses – opera annalistica riguardante il periodo della tarda Repubblica e dell'Impero romano pompe f pl femminile di pompa Sillabazione póm | pe Etimologia / Derivazione vedi pompa Sinonimi fasti, fastosità, sfoggi, lussi, sfarzi, gala, splendori, ostentazioni, cerimonie, vanaglorie, superbie, mostre, sontuosità, magnificenze, solennità, grandiosità, ricchezze, opulenze

FASTI

La risposta di 5 lettere per risolvere 'Magnificenze da re' è FASTI. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.