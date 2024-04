La Soluzione ♚ Lo gode una personalità La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo gode una personalità. PRESTIGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo gode una personalita: Il termine prestigio (dal latino praestigum) indica una rinomata autorevolezza e condizione sociale che permette di imporsi e di esercitare un tipo qualsiasi di Autorità. Il prestigio è uno degli indici di considerazione sociale più o meno accentuata di cui beneficiano individui o gruppi facenti parte di una collettività in funzione della posizione che ricoprono, del potere di cui dispongono, della propria storia personale. Il prestigio varia a seconda dei valori dominanti nelle società. Ad esempio se viene attribuito più valore alla cultura piuttosto che alla ricchezza, allora sarà assegnato un più alto grado di prestigio agli ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine prestigio (dal latino praestigum) indica una rinomata autorevolezza e condizione sociale che permette di imporsi e di esercitare un tipo qualsiasi di Autorità. Il prestigio è uno degli indici di considerazione sociale più o meno accentuata di cui beneficiano individui o gruppi facenti parte di una collettività in funzione della posizione che ricoprono, del potere di cui dispongono, della propria storia personale. Il prestigio varia a seconda dei valori dominanti nelle società. Ad esempio se viene attribuito più valore alla cultura piuttosto che alla ricchezza, allora sarà assegnato un più alto grado di prestigio agli ... prestigio ( approfondimento) m (pl. prestigi) (sociologia) (antropologia) reputazione che si acquista per le proprie qualità le uniche professioni intellettuali di prestigio sono il medico, l'avvocato, l'ingegnere, il farmacista, l'architetto e il commercialista Sillabazione pre | stì | gio Pronuncia IPA: / pre'stido/ pre'stido Etimologia / Derivazione dal latino praestigia (illusione prodotta da destrezza) Sinonimi credito, reputazione, popolarità, merito, pregio

trucco, illusione, magia, incantesimo, suggestione

sortilegio, destrezza

PRESTIGIO

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Lo gode una personalità' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.