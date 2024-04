La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il ballo argentino. TANGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il tango è un genere musicale e un ballo. È per lo più in tempo binario, originario della regione del Río de la Plata. Nato in Argentina ed Uruguay come espressione popolare e artistica, comprende musica, danza, testo e canzone. Nessuno sa chi abbia dato il nome di tango a questo ballo, né si sa esattamente perché si chiami in questo modo.

Tango m

(danza) tango

Sillabazione

Tan | go

Pronuncia

IPA: /'tago/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

prestito dal spagnolo tango