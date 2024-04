La Soluzione ♚ L attributo di un Milite La definizione e la soluzione di 6 lettere: L attributo di un Milite. IGNOTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L attributo di un milite: Il Milite Ignoto (o Soldato Ignoto) è un militare italiano caduto al fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma all'Altare della Patria al Vittoriano. La sua identità resta ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di elementi che potessero permettere il riconoscimento. La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani; è scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione di festività civili durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Il Milite Ignoto (o Soldato Ignoto) è un militare italiano caduto al fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma all'Altare della Patria al Vittoriano. La sua identità resta ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di elementi che potessero permettere il riconoscimento. La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani; è scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione di festività civili durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello ... ignoto m sing che non è conosciuto Sostantivo ignoto m sing cosa non conosciuta la paura dell'ignoto può essere un disturbo d'ansia persona di cui non si conoscono le generalità il fascicolo è stato aperto a carico di ignoti Sillabazione i | gnò | to Pronuncia IPA: /i'to/ Etimologia / Derivazione dal latino ignotus formato in e gnotus, che deriva da notus cioè "noto" Citazione Sinonimi anonimo, forestiero, incognito, inesplorato, ignorato, oscuro, sconosciuto

Contrari conosciuto, famoso, noto risaputo Altre Definizioni con ignoto; attributo; milite; Che non si sa; Un attributo di molte 4x4; Un attributo della fiducia; Un attributo del Tevere; Quella del Milite Ignoto è a Roma;

IGNOTO

La risposta è verificata di 6 lettere per risolvere 'L attributo di un Milite'.