La Soluzione ♚ Lo è una previsione improntata all ottimismo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo è una previsione improntata all ottimismo. ROSEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e una previsione improntata all ottimismo: La pitiriasi rosea (di Gibert) è una dermatosi benigna caratterizzata da un decorso lento e un quadro clinico specifico. Fu descritta per la prima volta nel 1860 dal francese Camille-Melchior Gibert (1797-1866). Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La pitiriasi rosea (di Gibert) è una dermatosi benigna caratterizzata da un decorso lento e un quadro clinico specifico. Fu descritta per la prima volta nel 1860 dal francese Camille-Melchior Gibert (1797-1866). fausta f sing femminile singolare di fausto Sillabazione fàu | sta Etimologia / Derivazione vedi fausto Sinonimi fortunata, felice, serena, allegra, gioiosa, lieta, favorevole, propizia, prospera, rosea, benaugurale, augurale Contrari infausta, sfortunata, sventurata, triste, infelice Altre Definizioni con rosea; previsione; improntata; ottimismo; Così è la speranza lusinghiera; Come una previsione dell ottimista; Bilancio di previsione; Persona dalla seduzione improntata alla volgarità; Principio di ottimismo;

La risposta a Lo è una previsione improntata all ottimismo

ROSEA

R

O

S

E

A

