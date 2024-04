La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una palla di lana. GOMITOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un gomitolo è uno dei formati con cui si può raccogliere del filo in modo ordinato, la sua forma assomiglia a una palla. Il gomitolo è il metodo più antico, essendo il più semplice, per accumulare in modo facilmente riutilizzabile qualsiasi tipo di filo, spago o altro materiale leggero in modo che non si scompigli e annodi. Con la matassa, la spoletta e la rocca è uno dei formati usati dall'industria tessile per stoccare i filati.

gomitolo ( approfondimento) m sing(pl.: gomitoli)

filo arrotolato a forma di palla

Sillabazione

go | mì | to | lo

Pronuncia

IPA: /go'mitolo/

Etimologia / Derivazione

dal latino glomus

Sinonimi

( senso figurato ) groviglio, intreccio, intrico, dedalo, garbuglio

groviglio, intreccio, intrico, dedalo, garbuglio (antico) raggiro

Parole derivate

gomitolatrice, portagomitoli

Alterati