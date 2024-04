La definizione e la soluzione di 14 lettere: Sui Colli Albani. CASTELLI ROMANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con la denominazione Castelli Romani si indica l'intera area geografica, posta a sud-est della città di Roma, intorno ai Colli Albani, costituita da un insieme di paesi e cittadine, in parte del territorio del Latium Vetus, circondati dalla Campagna romana. Come ha ricostruito lo storico Giuseppe Tomassetti (1848-1911), la denominazione risale al XIV secolo quando molti abitanti di Roma, per sfuggire alle difficoltà economiche e politiche derivanti dalla Cattività avignonese, si rifugiarono nei castelli delle famiglie feudali romane dei Savelli (Albano e Castel Savello, Ariccia, Castel Gandolfo, Rocca Priora), degli Annibaldi (Molara, Monte ...

châteaux en Espagne m pl

castelli in Spagna; (senso figurato) sogni o progetti irrealistici; «Lors feras chasteaulx en Espaigne »: allora farai progetti irrealistici; Guillaume de Lorris e Jean de Meung: Le Roman de la Rose ; Comment le dieu d'Amours enseigne... (XIII secolo).

»: allora farai progetti irrealistici; Guillaume de Lorris e Jean de Meung: ; (XIII secolo). bâtir des châteaux en Espagne: (costruire castelli in Spagna) fare progetti irrealistici;

Pronuncia

/.to ~ns.pa/

Etimologia / Derivazione

Questo antico modo di dire verosimilmente è nato in un periodo in cui in Spagna non c'erano castelli; probabilmente durante la conquista della Penisola Iberica da parte dei Mori non furono costruiti castelli per non dare ripari sicuri ai conquistatori.

Termini correlati