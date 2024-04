La definizione e la soluzione di 5 lettere: È pieno di giovanissimi. ASILO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il diritto di asilo (identificato spesso anche con il concetto di asilo politico in greco: s) è un'antica nozione giuridica, in base alla quale una persona perseguitata nel suo paese d'origine può essere protetta da un'altra autorità sovrana, un paese straniero, o un santuario religioso (come nel medioevo). Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale, anche se era stato già riconosciuto da Egiziani, Greci, Romani ed Ebrei. Tutti gli stati, in qualsiasi epoca, hanno offerto protezione e immunità a stranieri perseguitati.

asilo ( approfondimento) m (pl.: asili)

(diritto) luogo di franchigia (non punibilità e divieto di cattura), [anche] per i rei o i colpevoli i richiedenti asilo politico (asilo infantile) (scuola) scuola per l'infanzia sino ai sei anni; giardino d'infanzia in nord-europa esiste l'asilo all'interno della mensa lavorativa (asilo notturno) dove si offre gratuitamente da dormire a chi non ha un tetto ricetto

Sillabazione

a | sì | lo

Pronuncia

IPA: /a'zilo/

Etimologia / Derivazione

dal latino asylum,dal greco s (e), ossia "(tempio) dove non c’è diritto di cattura (s)"

Sinonimi

immunità, ospitalità

alloggio, protezione, ricetto, ricovero, rifugio, riparo, scampo

(per anziani) casa di riposo, ospizio, ricovero,

casa di riposo, ospizio, ricovero, giardino d'infanzia, nido, nido d'infanzia, scuola materna

accoglienza

manicomio

Termini correlati

( per estensione ) ( diritto ) testimonianza, testimone

testimonianza, testimone (per estensione) guerra

Proverbi e modi di dire