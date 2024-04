La Soluzione ♚ È a nord di lesolo La definizione e la soluzione di 6 lettere: È a nord di lesolo. CAORLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su E a nord di lesolo: Caorle (IPA: ['kaorle]; Càorle in veneto) è un comune italiano di 11 100 abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto, situato tra le foci dei fiumi Livenza e Lemene, che si affaccia sul Mare Adriatico a nord est della laguna di Caorle fra le località turistiche di Eraclea e di Bibione. Nel 2017, Caorle è stata inserita nel novero dei Borghi storici marinari d'Italia. È uno dei comuni italiani insigniti dei riconoscimenti Bandiera Blu e Spighe Verdi della FEE. Caorle registra ogni anno circa 4,4 milioni di presenze ufficiali, cifre che la collocano al nono posto assoluto in Italia fra le destinazioni turistiche. Altre Definizioni con caorle; nord; lesolo; Rinomata località balneare tra Venezia e Trieste; Le Faer nel Nord Atlantico; Vivono a nord dei Tedeschi; Località a nord del Lago di Como; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'È a nord di lesolo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.