La Soluzione ♚ Il navigatore Cadamosto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il navigatore Cadamosto. ALVISE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il navigatore cadamosto: Alvise è un nome proprio di persona italiano maschile. Nome proprio Significato e Curiosità su: Alvise è un nome proprio di persona italiano maschile. Alvise ( approfondimento) m (f.: Alvisa) nome proprio di persona maschile Etimologia / Derivazione versione veneziana del nome Aloisio che deriva dalla forma latinizzata Aloisius o Clodovicus dell'antico nome francone Hlodowig, composto da hloda, fama o gloria, e wig, battaglia, con il significato complessivo di "guerriero illustre" wmf, [Aloisio ] w Altre Definizioni con alvise; navigatore; cadamosto; Il Tasman navigatore olandese del 600; Lo indica il navigatore; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il navigatore Cadamosto

ALVISE

A

L

V

I

S

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il navigatore Cadamosto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.