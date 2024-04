La Soluzione ♚ Felino africano La definizione e la soluzione di 10 lettere: Felino africano. GATTOPARDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Felino africano: Il Gattopardo è un romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che narra le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento, dal momento del trapasso dal Regno Borbonico alla transizione unitaria del Regno d'Italia, seguita alla spedizione dei Mille di Garibaldi. Dopo i rifiuti delle principali case editrici italiane (Mondadori, Einaudi, Longanesi), l'opera fu pubblicata postuma da Feltrinelli nel 1958, un anno dopo la morte dell'autore, vincendo il Premio Strega nel 1959, e diventando uno dei best seller del secondo dopoguerra; è considerato uno tra i più grandi romanzi di tutta la letteratura italiana e ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il Gattopardo è un romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che narra le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento, dal momento del trapasso dal Regno Borbonico alla transizione unitaria del Regno d'Italia, seguita alla spedizione dei Mille di Garibaldi. Dopo i rifiuti delle principali case editrici italiane (Mondadori, Einaudi, Longanesi), l'opera fu pubblicata postuma da Feltrinelli nel 1958, un anno dopo la morte dell'autore, vincendo il Premio Strega nel 1959, e diventando uno dei best seller del secondo dopoguerra; è considerato uno tra i più grandi romanzi di tutta la letteratura italiana e ... gattopardo ( approfondimento) m (pl.: gattopardi) (zoologia) (mammalogia) nome comune di alcuni felini simili al gatto ma di dimensioni maggiori (zoologia) variante di ocelot o gatto americano (zoologia) variante di servalo o gatto africano (ittiologia) variante di gattuccio o pesce gatto (ittiologia) squalo appartenente alla famiglia Sciliorinidi, detto anche gattuccio maggiore, la sua classificazione scientifica è Scyliorhinus stellaris ( tassonomia) (letteratura) (politica) (senso figurato) chi si adatta in apparenza a cambiamenti sociali e politici, per mantenere privilegi acquisiti in precedenza Sillabazione gat | to | pàr | do Pronuncia IPA: /gatto'pardo/ Etimologia / Derivazione composizione di gatto e pardo Parole derivate gattopardiano, gattopardismo, gattopardesco Termini correlati (Felidi) gatto, tigre, leopardo, lince, giaguaro, leone, puma, ghepardo, pantera Iponimi serval (o servalo), ocelot (o ozelot) Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, (superordine) euterio, (ordine) carnivoro, (famiglia) felide, felino Altre Definizioni con gattopardo; felino; africano; Il felino invidiabile per la vista; Un imponente felino; Il felino dalla vista proverbialmente acuta; Porto africano sullo stretto di Gibilterra; Uccello acquatico africano; Lo Stato africano con N Djamena; Cerca altre soluzioni cruciverba

