La Soluzione ♚ Un complesso di leggende La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un complesso di leggende. MITOLOGIA Mitologia è il termine con cui si indica sia lo studio riferito di frequente alle singole religioni dei miti, sia il complesso delle credenze mitiche. Queste concernono principalmente tre argomenti: a) l'origine del mondo; b) l'origine dell'uomo; c) l'origine del popolo privilegiato rispetto alla divinità (l'elaboratore del mito stesso) Disciplina considerata fenomeno culturale assai complesso, la mitologia può essere analizzata sotto diverse prospettive; il suo corpus è comunque dato dall'insieme di narrazioni quasi sempre orali, spesso letterarie e da drammatizzazioni e rappresentazioni di tipo figurativo che mettono a fuoco le vicende di ... Sostantivo mitologia ( approfondimento) f sing (pl.: mitologie) (religione) (mitologia) raccolta di storie favolose di eroi, dei e semidei che contraddistinguono il passato di un popolo la mitologia greca ha influenzato quella romana Sillabazione mi | to | lo | gì | a Pronuncia IPA: /mitolo'dia/ Etimologia / Derivazione dal greco µa,ossia "racconto favoloso, narrazione di miti" formato da µ cioè "favola" e da -a ovvero "-logia" cioè "discorso" Citazione Sinonimi miti, leggende (letteratura) (storia) (filosofia) (arte) studio dei miti

La risposta a Un complesso di leggende

MITOLOGIA

La risposta verificata di 9 lettere per risolvere 'Un complesso di leggende' è MITOLOGIA.