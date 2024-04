La Soluzione ♚ Colto da amnesia La definizione e la soluzione di 9 lettere: Colto da amnesia. DIMENTICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Colto da amnesia: Io non dimentico è una miniserie televisiva, prodotta dalla Janus International, andata in onda il 7 e 8 gennaio 2008 su Canale 5. Gli attori che vi hanno partecipato sono, tra gli altri: Manuela Arcuri, Brando Giorgi, Elena Russo, Sergio Múñiz, Giancarlo Giannini, Giovanni Scifoni, Renato Marotta, Gianluca Grecchi e Sergio Arcuri, al debutto come attore. Aggettivo Significato e Curiosità su: Io non dimentico è una miniserie televisiva, prodotta dalla Janus International, andata in onda il 7 e 8 gennaio 2008 su Canale 5. Gli attori che vi hanno partecipato sono, tra gli altri: Manuela Arcuri, Brando Giorgi, Elena Russo, Sergio Múñiz, Giancarlo Giannini, Giovanni Scifoni, Renato Marotta, Gianluca Grecchi e Sergio Arcuri, al debutto come attore. dimentico m sing (letterario) detto di persona che non ricorda qualcosa (per estensione) detto di persona ingrata, noncurante dimentico dell'aiuto ricevuto Voce verbale dimentico prima persona singolare dell'indicativo presente di dimenticare Sillabazione di | mén | ti | co Pronuncia IPA: /di'mentiko/ Etimologia / Derivazione derivato di dimenticare Sinonimi (che dimentica) : smemorato, distratto

: smemorato, distratto (che non si cura di qualcosa): ingrato, incurante, irriconoscente Contrari (che dimentica) : memore, accurato, vigile

: memore, accurato, vigile (che non si cura di qualcosa): premuroso, riconoscente, grato Termini correlati dimenticare Altre Definizioni con dimentico; colto; amnesia; Colui che ha scordato; Colto istruitissimo; Stato in cui viene colto chi commette un reato; Cerca altre soluzioni cruciverba

DIMENTICO

