La Soluzione ♚ Che è libero da parzialità La definizione e la soluzione di 11 lettere: Che è libero da parzialità. SPASSIONATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Aggettivo spassionato m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione spas | sio | nà | to Pronuncia IPA: /spassjo'nato/ Etimologia / Derivazione deriva da s- e passione Sinonimi freddo, distaccato, disinteressato, imparziale, neutrale, obiettivo, oggettivo, giusto, equo Contrari appassionato, interessato

La risposta a Che è libero da parzialità

SPASSIONATO

