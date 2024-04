La definizione e la soluzione di 5 lettere: Animale proverbialmente candido. CIGNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Cygnus è il genere tassonomico con cui vengono identificati i più grandi uccelli acquatici della famiglia degli Anatidi, comunemente chiamati "Cigni" in italiano; questi uccelli sono facilmente riconoscibili, oltre che per le dimensioni, soprattutto per i lunghi colli; hanno portamento elegante e l'aspetto degli esemplari dei due sessi è molto simile, variando visivamente, in modo poco percettibile, solo nelle dimensioni.

cigno ( approfondimento) m sing (pl.: cigni)

(zoologia) , (ornitologia) grosso uccello acquatico degli anseriformi, caratterizzato da piumaggio bianco e da un caratteristico lungo collo flessuoso, piedi palmati e largo becco giallo e nero superiormente; la sua classificazione scientifica è Cygnus ( tassonomia) il cigno appartiene alla famiglia degli Anatidi

Zeus si trasforma in cigno per possedere Leda (senso figurato) appellativo di musicisti, letterati e poeti

Sillabazione

cì | gno

Pronuncia

IPA: /'tio/

Etimologia / Derivazione

dal latino cycnus e cygnus, derivato dal greco

Citazione

Parole derivate

cignoide

Iponimi

cigno canoro, cigno nero, cigno reale, cigno selvatico, cigno trombetta

Iperonimi