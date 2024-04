La definizione e la soluzione di 5 lettere: La Winger attrice. DEBRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Debra Lynn Winger (Cleveland, 16 maggio 1955) è un'attrice statunitense. Nella sua carriera è stata candidata tre volte all'Oscar alla miglior attrice per Ufficiale e gentiluomo, Voglia di tenerezza e Viaggio in Inghilterra. Ha inoltre vinto il National Society of Film Critics Award per la miglior attrice per Voglia di tenerezza e il Tokyo International Film Festival Award come migliore attrice per Dangerous Woman - Una donna pericolosa.

deriva dal nome ebraico Deborah, tradotto in greco antico come Debbora o Deborra ed in latino come Debora. Il significato originario è "ape"

