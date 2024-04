La definizione e la soluzione di 6 lettere: La usano medici e sarti. OVATTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il cotone idrofilo, chiamato anche ovatta, lana di cotone, bambagia, è un tipo di fibra di cotone posto in commercio dopo essere stato sottoposto a cardatura e a procedimenti chimici come il candeggio e altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse rendendolo atto all'assorbimento dell'acqua. Un ulteriore procedimento facoltativo è quello della sterilizzazione, che lo rende idoneo all'utilizzo in particolari applicazioni mediche. Se prodotto industrialmente e confezionato in ambienti controllati ed in condizioni igieniche adeguate, per esempio senza contatto diretto con operatori di linea, la condizione di sterilità non ...

ovatta f sing (pl.: ovatte)

feltro soffice e di scarsa consistenza, che si fabbrica mischiando ritagli di cotone, preventivamente lavati battuti e sfilacciati, cotone vergine e cascami di cotone ripuliti. Oltre agli usi sanitari (nel qual caso viene sterilizzata), l'ovatta è molto impiegata nelle imbottiture

Voce verbale

ovatta

terza persona singolare presente indicativo del verbo ovattare seconda persona singolare imperativo del verbo ovattare

Sillabazione

o | vàt | ta

Pronuncia

IPA: /o'vatta/

Etimologia / Derivazione

dal francese ouate

Sinonimi

(per imbottiture) bambagia

bambagia (per medicazioni) cotone, cotone idrofilo.

Parole derivate

ovattare

Proverbi e modi di dire