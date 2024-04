La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo usa il chitarrista. PLETTRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il plettro (o, meno frequentemente, penna) è un piccolo strumento utilizzato per sollecitare o pizzicare le corde di uno strumento musicale. Esterno negli strumenti portatili (come chitarre e mandolini), viene tenuto fra il pollice e l'indice e utilizzato per sollecitare le corde in senso ascendente e discendente. È invece parte integrante dei clavicembali.

plettro ( approfondimento) m sing (pl.: plettri)

(musica) piccola lamina d'osso, avorio o materia plastica a forma di mandorla, con cui si fanno vibrare le corde di strumenti musicali cordofoni a pizzico (chitarra, specialmente elettrica o semiacustica, mandolino, mandola, sitar, banjo, ecc.) (senso figurato) attitudine poetica (raro) , (zoologia) columella

Sillabazione

plèt | tro

Pronuncia

IPA: /'plttro/

Etimologia / Derivazione

dal latino plectrum,che deriva dal greco pt , a sua volta derivazione di pss cioè "percuotere"

Sinonimi