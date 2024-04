La Soluzione ♚ Una nativa di Lubiana La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una nativa di Lubiana. SLOVENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una nativa di lubiana: La Slovenia, ufficialmente Repubblica di Slovenia (in sloveno Republika Slovenija, in ungherese Szlovén Köztársaság), è uno Stato sovrano dell'Europa centrale. Confina a ovest con l'Italia (Friuli-Venezia Giulia), a nord con l'Austria, a est con l'Ungheria e la Croazia a sud, affacciandosi a sud-ovest sul mare Adriatico (golfo di Trieste). La sua capitale è Lubiana. Dal 1º maggio 2004 la Slovenia è uno stato membro dell'Unione europea; dal 1º gennaio 2007, l'euro è diventato la valuta nazionale, sostituendo il tallero sloveno, adottato nel 1991 dopo l'indipendenza; precedentemente la moneta era il dinaro iugoslavo. Nella regione istriana ... Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La Slovenia, ufficialmente Repubblica di Slovenia (in sloveno Republika Slovenija, in ungherese Szlovén Köztársaság), è uno Stato sovrano dell'Europa centrale. Confina a ovest con l'Italia (Friuli-Venezia Giulia), a nord con l'Austria, a est con l'Ungheria e la Croazia a sud, affacciandosi a sud-ovest sul mare Adriatico (golfo di Trieste). La sua capitale è Lubiana. Dal 1º maggio 2004 la Slovenia è uno stato membro dell'Unione europea; dal 1º gennaio 2007, l'euro è diventato la valuta nazionale, sostituendo il tallero sloveno, adottato nel 1991 dopo l'indipendenza; precedentemente la moneta era il dinaro iugoslavo. Nella regione istriana ... slovena f sing femminile di sloveno Sostantivo, forma flessa slovena f sing femminile di sloveno Sillabazione slo | vè | na Etimologia / Derivazione vedi sloveno Altre Definizioni con slovena; nativa; lubiana; Lo è di origine Melania Trump; Una nativa di Damasco; Una nativa di Belgrado; Una nativa della Mecca; Gli Slavi di Lubiana; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una nativa di Lubiana

SLOVENA

S

L

O

V

E

N

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una nativa di Lubiana' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.